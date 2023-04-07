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НовостиОбщество7 апреля 2023 5:07

В Башкирии открыли 65 мобильных пунктов набора жителей на контрактную службу в армии

Там дежурят сотрудники военных комиссариатов и волонтеры
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В городах и районных центрах Башкирии на данный момент открыли 65 мобильных пунктов для набора жителей на контрактную службу в вооруженных силах России. Об этом 7 апреля сообщил «Башинформ».

В пунктах по набору в армию дежурят сотрудники военных комиссариатов и волонтеры. Они консультируют граждан по вопросам о порядке поступления на службу, условиях набора, подачи необходимых документов, а также выплата и льготах.

Ранее об открытии таких мобильных пунктов рассказали в мэрии Уфы.