Начальник ГИБДД Башкирии предупредил водителей о выпавшем в двух районах снеге

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил водителей о том, что в Абзелиловском и Белорецком районах выпал снег. Главный гаишник опубликовал пост с предостережением в своем телеграм-канале 7 апреля.

– На дорогах снежный накат и гололедица. Настоятельно рекомендую к соблюдению скоростного движения, интервала и дистанции между транспортными средствами, – написал руководитель дорожной полиции.

Автомобилистам, которые уже успели поменять шины на летние, он рекомендовал воздержаться от поездок в указанные районы.