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НовостиОбщество7 апреля 2023 4:40

Начальник ГИБДД Башкирии предупредил водителей о выпавшем в двух районах снеге

Севастьянов посоветовал автомобилистам, перешедшим на летние шины, воздержаться от поездок в эти муниципалитеты
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Telegram // Владимир Севастьянов

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил водителей о том, что в Абзелиловском и Белорецком районах выпал снег. Главный гаишник опубликовал пост с предостережением в своем телеграм-канале 7 апреля.

– На дорогах снежный накат и гололедица. Настоятельно рекомендую к соблюдению скоростного движения, интервала и дистанции между транспортными средствами, – написал руководитель дорожной полиции.

Автомобилистам, которые уже успели поменять шины на летние, он рекомендовал воздержаться от поездок в указанные районы.