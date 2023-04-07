ГКЧС: прогнозируемые в Башкирии дожди не повлияют на паводковую ситуацию

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Прогнозируемые в Башкирии дожди не повлияют на паводковую ситуацию, максимальные уровни осадков будут ниже средних многолетних значений на 0,8-2,8 метра. Об этом сообщил зампред Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов.

По состоянию на утро 7 апреля подтопленными в регионе остаются шесть участков:

– дорога на улице Гагарина, 1 в селе Иглино;

– грунтовая дорога в СНТ «Альбатрос» и «Козарез» в Уфе;

– дорога между селами Комсомол и Урал в Баймакском районе;

– мост в поселке Набережный Бижбулякского района;

– мост между деревнями Чураево и Менеузтамак в Миякинском районе.

Наибольший подъем воды за последние 24 часа был зарегистрирован на реке Сим у деревни Пятилетка в Иглинском районе (+20 см, текущий уровень – 5,2 м, неблагоприятный – 7,9 м).