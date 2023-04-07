В Башкирии жильцы дома взыскали 400 тыс. рублей с соседа, который устроил пожар

В башкирском городе Бирске жильцы дома взыскали 400 тыс. рублей материального ущерба с соседа, который не потушил сигарету и устроил пожар

В башкирском городе Бирске жильцы дома взыскали 400 тыс. рублей материального ущерба с соседа, который не потушил сигарету и устроил пожар. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба инстанции.

Пожар в многоквартирном доме произошел еще 9 марта 2022 году. Мужчина оставил непотушенной сигарету, которая привела к пожару, распространившемуся на другую квартиру. Огонь повредил крышу дома, стропильную систему, домашнее имущество, стены, пол и электропроводку.

– Стоимость ремонтно-восстановительных работ составила более 400 000 руб. Истцы просили суд взыскать солидарно с виновников пожара материальный ущерб и судебные издержки, – передали в суде.

В итоге с ответчика взыскали заявленную истцами сумму, а также расходы на экспертизу, оплату юридических услуг, госпошлину и почтовые расходы – всего более 30 тыс. рублей.