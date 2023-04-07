В Башкирии при ДТП с Chevrolet Lanos и ВАЗ-21099 пострадала женщина

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Октябрьском при ДТП с двумя легковушками пострадала женщина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Автоавария случилась в девятом часу утра 6 апреля. На улице Фрунзе столкнулись Chevrolet Lanos под управлением 46-летней местной жительницы и ВАЗ-21099, за рулем которого сидел 35-летний мужчина. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 39-летней пассажирке из отечественного авто.

фото: ГИБДД РБ

– Со слов водителя отечественного автомобиля, женщина на «Шевроле» проехала на запрещающий сигнал светофора. Известно, что стаж вождения у автоледи составлял менее одного года, – передаи в дорожной полиции.

Сейчас по факту инцидента проводится разбирательство.

За минувшие сутки в еще трех ДТП на территории республики пострадали три человека.