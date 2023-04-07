В Уфе 6 апреля прошла первая репетиция парада ко Дню Победы

фото: ufacity.info

В Уфе 6 апреля на площади перед «Уфа-ареной» прошла первая репетиция парада ко Дню победы, который состоится 9 мая на проспекте Октября. Об этом сообщила мэрия.

В торжественном прохождении примут участие 20 парадных расчетов. В них войдут сотрудники МВД Башкирии, таможня, ФСИН и МЧС, а также студенты Уфимского юридического института, филиала Волжского государственного университета водного транспорта и Уфимского университета науки и технологий. Из восьми ведомственных оркестров сформирован сводный духовой оркестр.

– Также в шествии будут задействованы кадеты Башкирского кадетского корпуса имени Александра Достовалова (г. Ишимбай), школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева, кадетских классов морских пехотинцев общеобразовательных учреждений Уфы, воспитанники военно-патриотического движения «Юнармия», ветераны боевых действий и Морского собрания Башкортостана, – передали в администрации.

Всего к параду привлекут более 1,5 тыс. человек личного состава. Командовать шествием будет зам военного комиссара, полковник Рамиль Хайрутдинов, принимающим назначен военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич.

Репетиции на площади «Уфа-Арена» будут проводиться каждую неделю до конца апреля по четвергам. Генеральная репетиция на проспекте Октября запланирована на 4 и 6 мая.