В Башкирии спустя 6 дней завершились поиски 15-летней девушки

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6 апреля завершились поиски 15-летеней жительницы села Знаменка Белебеевского района Башкирии. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Подросток пропала 31 марта. В поисках участвовали волонтеры, сотрудники полиции и простые жители района. Односельчанин пропавшей в беседе с «КП-Уфа» пояснил, что в последний раз ее видели с неким молодым человеком.

И вот недавно активисты «БашРегионСпас» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщили радостную весть: «Найдена, жива». Где целых шесть дней была пропавшая, не уточняется.