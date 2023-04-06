Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 18:46

В Башкирии простились с погибшим в СВО мобилизованным Леонидом Тишкиным

Военнослужащий был уроженцем Салавата
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/inform_adm

Фото: vk.com/inform_adm

В башкирском городе Салават прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Леонидом Тишкиным. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Леонид Андреевич был уроженцем Салавата. Он окончил городское профессиональное училище №36, здесь мужчина получил специальность автослесаря. После учебы отслужил в рядах российских Вооруженных силах. Осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации отправился в зону СВО.

– Искренне скорбим и разделяем боль утраты вместе с близкими погибшего, – написала пресс-служба администрации города Салават.