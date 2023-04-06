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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 18:12

В Уфе загорелась трава на площади 200 квадратных метров

Инцидент произошел недалеко от СНТ «Союз»
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня вечером, 6 апреля, в Калининском районе Уфы загорелась трава. Подробности инцидента рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Происшествие случилось недалеко от садового товарищества «Союз». На место происшествия прибыли пожарные. Специалисты локализовали горение сухой травы и потушили открытое пламя на площади 200 квадратных метров. Было задействовано десять человек и четыре единицы техники. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

Причины случившегося устанавливает дознаватель МЧС.