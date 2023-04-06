Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии в 2023 году благоустроят 206 дворов. Об этом на своей личной странице рассказал глава республики Радий Хабиров.

Обновят территории в рамках программы «Башкирские дворики». 94% расходов на проведение работ будет оплачено из казны республики, 5% – из бюджета муниципалитета, 1% оплатят сами граждане.

С 2019 года, как утверждает руководитель региона, было приведено в порядок 1120 дворов.

– В программу «Башкирские дворики» в первую очередь рекомендуем включать те дворы, где десятилетиями не было ремонта. Проекты, которые выбирают сами жители, – яркие, удобные, безопасные. Это спортивные и детские площадки с современным резиновым покрытием, где надо – расширенные парковки, – отметил в своей публикации Радий Хабиров.