В Уфе началась реконструкция улицы Октябрьской революции

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

В Уфе начали реконструировать улицу Октябрьской революции. О ходе работ на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

В ходе первого этапа обновления улицы на участке от Ленина до проспекта Салавата Юлаева будут сделаны новые дороги и тротуары. Протяженность благоустраиваемой территории составляет 1,3 километра.

В настоящее время на участке от улицы Новомостовой до Воровского рабочие переустраивают сети газопровода и водоснабжения. Перед этим подрядчики демонтировали контактную сеть электротранспорта и опоры освещения, а также вынесли инженерные сети и кабели связи.

Как напомнил в своей публикации Мавлиев, улица Октябрьской революции станет пешеходно-транспортной. Проезжая часть сократится до семи метров – по одной полосе в каждую сторону. Будут сооружены велосипедные дорожки, а тротуары расширят до 4,5 метров.

– Предусмотрено новое комплексное озеленение из крупномеров, «чистое небо» без проводов. На втором этапе планируется благоустроить дворы и отреставрировать фасады домов со статусом «Объект культурного наследия» от улицы Цюрупы до Воровского, – поведал мэр Уфы.