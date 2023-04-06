В Башкирии возбудили уголовное дело по факту нападения 13-летней девочки на одноклассниц

Фото: СК Башкирии

В Иглинском районе Башкирии возбудили уголовное дело по факту нападения 13-летней девочки на одноклассниц. Об этом рассказали пресс-службы региональных прокуратур и Следственного комитета.

Инцидент случился вчера, 5 апреля, в селе Иглино. Ученица седьмого класса набросилась с ножом на своих одноклассниц 13 и 14 лет из-за ранее произошедшего конфликта. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. Пострадавших девочек после оказания помощи отпустили домой – их состояние оценивается как стабильное. Прокуратура Башкирии организовала проверку по данному ЧП. Кроме того, депутаты регионального парламента планируют провести заседание в связи с происшествием. Было опубликовано видео, на котором запечатлен момент происшествия.

Согласно версии следствия, ЧП случилось в том числе из-за небрежного отношения сотрудников к школы к обеспечению безопасности учащихся на территории учреждения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

– В настоящее время следователями и криминалистами проводится запланированный объем следственных действий, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, – сообщил СК.