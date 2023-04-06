В башкирском природном парке «Аслы-Куль» загорелась трава на площади 30 га

Фото: vk.com/niaz.fazylov

Вчера, 5 апреля, башкирском природном парке «Аслы-Куль» загорелась сухая трава на площади 30 гектар. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава регионального Министерства природопользования и экологии Нияз Фазылов.

По словам чиновника, сотрудникам ведомства удалось оперативно локализовать источник пожара, а также сберечь самые ценные участки особо охраняемой природной территории.

В своей публикации Фазылов призвал туристов придерживаться правил посещения охраняемых природных территорий и соблюдать меры безопасности.

– Любое возгорание, особенно на особо охраняемой природной территории, может нанести непоправимый вред нашей флоре и фауне, – отметил в посте министр.