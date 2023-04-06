В Башкирии 7 апреля ожидаются снегопады и похолодание до -7°

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 7 апреля, в Башкирии ожидаются серьезное похолодание и осадки. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

В последний день рабочей недели жителям республики стоит ожидать переменную облачность. В некоторых районах будут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер будет северо-восточный 8-13 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 18 метров в секунду.

Грядущей температура воздуха ночью составит -2,+3°, на севере Башкирии и в горах похолодает до -7°. Днем потеплеет до +4,+9°.

На некоторых участках автомобильных дорог ночью и утром будет туман, из-за него видимость составит 500-1000 метров.