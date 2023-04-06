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НовостиОбщество6 апреля 2023 10:32

В Уфе боец СВО навестил дочь в школе

Мужчина ответил на вопросы ребят
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Уфе участник СВО, прибывший в отпуск, навестил дочь и ее одноклассников в одной из столичных школ.

В учебном заведении рассказали, что в этот день у младшеклассников проходил урок мужества. Детям рассказывали о том, что в России всегда было много порядочных жителей, готовых с честью защищать интересы своей страны.

В конце занятия в класс неожиданно для ребят зашел отец одной из учениц. Мужчина участвует в СВО, но прибыл домой в отпуск. Гость ответил на вопросы ребят о происходящем и рассказал, чтобы был ранен в ходе боевых действий. Ученики остались впечатлены общением с папой-героем.

- Встреча закончилась крепким рукопожатием защитника родины, - сообщили в школе.