В Уфе боец СВО навестил дочь в школе

В Уфе участник СВО, прибывший в отпуск, навестил дочь и ее одноклассников в одной из столичных школ.

В учебном заведении рассказали, что в этот день у младшеклассников проходил урок мужества. Детям рассказывали о том, что в России всегда было много порядочных жителей, готовых с честью защищать интересы своей страны.

В конце занятия в класс неожиданно для ребят зашел отец одной из учениц. Мужчина участвует в СВО, но прибыл домой в отпуск. Гость ответил на вопросы ребят о происходящем и рассказал, чтобы был ранен в ходе боевых действий. Ученики остались впечатлены общением с папой-героем.

- Встреча закончилась крепким рукопожатием защитника родины, - сообщили в школе.