Стало известно, как изменились цены на продукты в Башкирии в начале апреля

В Башкирии за неделю свежие огурцы подорожали на 5,9% – до 167 рублей за килограмм Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за неделю свежие огурцы подорожали на 5,9% – до 167 рублей за килограмм. Об этом сообщил Башстат, сравнивший цены в магазинах за 27 марта и 4 апреля.

По данным статистического ведомства, за семь дней в республике в стоимости также выросли свекла и морковь (на 3,3% и 2,5% соответственно – до 35 рублей).

В то же время подешевели вермишель (на 3,2% – до 77 руб.), фруктово-ягодные консервы для детей (на 2,7% – до 488 руб.), а также черный чай и пшено (на 2,7% – до 1 085 и 44 руб. соответственно.