Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 9:59

Стало известно, как изменились цены на продукты в Башкирии в начале апреля

Свежие огурцы за семь дней подорожали почти на 6%
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за неделю свежие огурцы подорожали на 5,9% – до 167 рублей за килограмм

В Башкирии за неделю свежие огурцы подорожали на 5,9% – до 167 рублей за килограмм

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за неделю свежие огурцы подорожали на 5,9% – до 167 рублей за килограмм. Об этом сообщил Башстат, сравнивший цены в магазинах за 27 марта и 4 апреля.

По данным статистического ведомства, за семь дней в республике в стоимости также выросли свекла и морковь (на 3,3% и 2,5% соответственно – до 35 рублей).

В то же время подешевели вермишель (на 3,2% – до 77 руб.), фруктово-ягодные консервы для детей (на 2,7% – до 488 руб.), а также черный чай и пшено (на 2,7% – до 1 085 и 44 руб. соответственно.