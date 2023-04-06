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НовостиСпорт6 апреля 2023 9:53

Эдуард Латыпов из Башкирии стал лучшим биатлонистом России

Он набрал 1 162 очка
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Эдуард Латыпов из Башкирии стал лучшим биатлонистом России в сезоне 2022/2023

Эдуард Латыпов из Башкирии стал лучшим биатлонистом России в сезоне 2022/2023

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эдуард Латыпов из Башкирии стал лучшим биатлонистом России в сезоне 2022/2023 по результатам Кубка и чемпионата страны, а также Кубка Содружества. Он набрал 1 162 очка, его ближайший преследователь – Даниил Серохвостов – только 999. Об этом 5 апреля сообщил Союз биатлонистов России.

Напомним, год назад Латыпов завоевал три бронзовые медали на Олимпийских играх в Пекине. В Кубке содружества-2023 Эдуард досрочно одержал победу в общем зачете, а на чемпионате России в Ханты-Мансийске 28 марта выиграл гонку-преследования и 1 апреля стал лучшим в масс-старте.