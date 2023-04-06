В Башкирии впервые с конца марта зафиксировали новые случаи смерти от коронавируса

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. Последний раз такие случаи регистрировались больше недели назад, 29 марта

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. Последний раз такие случаи регистрировались больше недели назад, 29 марта. С начала пандемии скончались 6 032 человека. Об этом сообщил местный Минздрав.

Диагностировали COVID-19 еще 133 жителям республики. Всего на территории региона было подтверждено более 360,1 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом свыше 351,6 тыс. человека, 71 из них выписался по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Сейчас носителями инфекции являются 2 491 пациент: 159 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.