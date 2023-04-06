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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 9:19

В Башкирии из озера достали тело пропавшего 33-летнего мужчины

Погибшего передали сотрудникам полиции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В четверг 6 апреля в Ишимбайском районе Башкирии из Пенсионерского озера рядом с деревней Левый берег спасатели достали тело 33-летнего мужчины

В четверг 6 апреля в Ишимбайском районе Башкирии из Пенсионерского озера рядом с деревней Левый берег спасатели достали тело 33-летнего мужчины

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, в четверг 6 апреля, в Ишимбайском районе Башкирии из Пенсионерского озера рядом с деревней Левый берег спасатели достали тело 33-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Труп передали сотрудникам полиции. По данным экстренного ведомства, погибший пропал после того как двумя днями ранее вышел из дома в неизвестном направлении.

Обстоятельства инцидента усточняеются. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в Уфе тем временем продолжаются поиски 33-летней матери Гульназ Нигматуллина. Она не выходит на связь с родными больше недели.