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НовостиОбщество6 апреля 2023 9:01

В Башкирии прокурором Бакалинского района назначили 36-летнего Павла Цынаева

Он успел поработать в правоохранительных органах двух муниципалитетов республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: прокуратура РБ

фото: прокуратура РБ

В Башкирии прокурором Бакалинского района сроком на пять лет назначили 36-летнего младшего советника юстиции Павла Цынаева. Соответствующий приказ 4 апреля подписал генпрокурор России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Цынаев в 2009 году окончил Московский государственный индустриальный университет по специальности «юриспруденция». Спустя четыре года был принят в органы прокуратуры Башкирии. Состоял в должностях помощника и старшего помощника прокурора Альшеевского и зампрокурора Бижбулякского районов. За примерную службу поощрялся генпрокурором.