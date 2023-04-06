Фото: Рустем Ахунов

Метеорологи опубликовали прогноз погоды в Башкирии на предстоящие выходные дни, 8 и 9 апреля 2023 года.

По данным Башгидрометцентра, в республике в предстоящие субботу и воскресенье ожидается ясная погода, без существенных осадков.

8 апреля в регионе прогнозируется северо-восточный умеренный ветер, местами порывистый. Температура воздуха ночью упадет до -2, -7 , а местами ожидается резкое похолодание до -12 . Днем воздух прогреется до +6, +11 градусов Цельсия.

В воскресенье, 9 апреля, прогнозируется ясная и теплая погода. Ветер северный, слабый, до 1 метра в секунду. По данным сервиса Gismeteo, в ночь на воскресенье температура воздуха упадет до -2 градуса Цельсия, а днем потеплеет до +12 . Осадков не ожидается.