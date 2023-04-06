Девушка из Башкирии стала участницей музыкального шоу на ТНТ

кадр видео: RuTube // Музыкальная интуиция / ТНТ

21-летняя уроженка башкирского города Бирска Диана Шаймухаметова спела на шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. В программе гости – звезды шоу-бизнеса – пытаются угадать, кто участников хорошо поёт еще до их выступления.

Шаймухаметова оказалась в числе тех, у кого хороший вокал. Она исполнила кавер на песню Акулы «Ну зачем же такая любовь». Приглашенные звезды, среди которых были Niletto и Ида Галич, сразу поняли, что у девушки есть музыкальный талант.

– Сейчас я пою в двух кавер-группах, в одном дуэте и с ведущим на всяких кооперативах, праздниках и так далее, – рассказала гостям Диана.

Девушка восемь лет занимается легкой атлетикой – прыжками в высоту. Она завоевала пять золотых медалей. Благодаря спорту у нее сильные легкие, что позволяет брать ей ноты.