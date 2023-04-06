Уроженка Башкирии впервые в истории стала пилотом гражданской авиации

Фото: Лариса Антипченко/khabavia.ru

Анжелика Парфенова из Стерлитамака стала первой уроженкой Башкирии, севшей за штурвал гражданского самолета. С недавних пор она работает вторым пилотом на «Хабаровских авиалиниях».

Как сообщается на сайте компании «ХабАвиа», Анжелика Парфенова пополнила состав эскадрильи L-410, насчитывающей на сегодняшний день 24 пилота. Родилась и выросла отважная девушка в Стерлитамаке, окончила аэрокосмический факультет Московского авиационного института, мечтала стать космонавтом.

Позднее Анжелика окончила Сасовское летное училище в Рязанской области и поступила на службу в гражданскую авиацию на Дальнем Востоке. Общий налет в авиакомпании приближается к 100 часам.

-С учетом метеоусловий пилотам непросто работать на Дальнем Востоке, но интересно. Я уже летала в Комсомольск, Николаевск, Богородское, Чегдомын, а также в отдаленные поселки – в Чумикан, Аян, Нелькан. В таких отдаленных местах люди занимаются своим хозяйством, рыбной ловлей. Наверное, именно такие труднодоступные регионы мне нравятся больше всего, - цитирует Анжелику Парфенову официальный сайт авиакомпании «ХабАвиа».

По признанию девушки, физически управлять воздушным судном для нее не так сложно: современные самолеты оснащены специальными приборами, берущими часть нагрузки на себя.