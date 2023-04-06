В Башкирии ожидаются перепады температуры воздуха с -12 до +11 градусов

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются перепады температуры воздуха с -12 до +11 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются перепады температуры воздуха с -12 до +11 градусов. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

В пятницу, 7 апреля, местами по республике пройдет небольшой дождь, ночью со снегом. Умеренный северо-восточный ветер местами может усилиться до порывистого. Ночью столбики термометров покажут -2, +3° (в северных и горных районах до -7°), днем +4, +9°.

В субботу, 8 апреля, в регионе обойдется без существенных осадков. Ветер так же время от времени будет усиливаться. Температура ночью составит -2,-7° (местами похолодает до -12°), днем воздух прогреется до +6, +11°.