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НовостиОбщество6 апреля 2023 7:05

8 апреля в Уфе начнется ремонт улицы Шафиева

Во время дорожных работ на проезжей части будут ограничивать движение
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В субботу, 8 апреля, в Уфе начнется ремонт 500-метрового участка улицы Шафиева между жилым домом №14 и Парковой. Об этом сообщила мэрия.

Как пояснили в администрации, на улице во время подготовительных работ будут ограничивать проезд на половине проезжей части, а в период фрезерования и нового асфальта дорогу будут перекрывать полностью, но поквартально.

– Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дороги, соблюдать скоростной режим и интервалы, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения, – передали в администрации.

Там добавили, что во время ремонта на Шафиева уложат около 4,4 тыс. кв. м асфальта, заменят бортовые камни, обновят тротуар и пешеходные ограждения. Работы на участке по плану должны закончиться ко 2 октября, однако дорожные службы постараются сдать объект раньше срока.