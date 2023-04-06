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НовостиОбщество6 апреля 2023 6:56

В Уфе до 29 сентября ограничат проезд на двух дорогах Сафроновского микрорайона

Мера начнет действовать с 17 апреля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе с 17 апреля по 29 сентября будут ограничивать движение в Сафроновском микрорайоне: на участках улицы Булякова и основной дороге вдоль Затонского шоссе. Как пояснили в городской администрации, это связано с прокладкой сетей канализации в рамках масштабного строительства сетей водоснабжения и водоотведения.

Жителей башкирской столицы попросили с пониманием отнестись в возможным затруднениям движения транспорта.

Напомним, с 22 мая по 31 августа в Уфе из-за строительства водовода перекроют улицу Колгуевскую.