В Уфе до 29 сентября ограничат проезд на двух дорогах Сафроновского микрорайона

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В Уфе с 17 апреля по 29 сентября будут ограничивать движение в Сафроновском микрорайоне: на участках улицы Булякова и основной дороге вдоль Затонского шоссе. Как пояснили в городской администрации, это связано с прокладкой сетей канализации в рамках масштабного строительства сетей водоснабжения и водоотведения.

Жителей башкирской столицы попросили с пониманием отнестись в возможным затруднениям движения транспорта.

Напомним, с 22 мая по 31 августа в Уфе из-за строительства водовода перекроют улицу Колгуевскую.