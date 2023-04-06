Госдума одобрила законопроект Башкирии о задержании автомобилей нелегальных перевозчиков

Госдума России единогласно в первом чтении приняла законопроект парламента Башкирии о задержании автомобилей нелегальных перевозчиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума России единогласно в первом чтении приняла законопроект парламента Башкирии о задержании автомобилей нелегальных перевозчиков. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

По словам спикера Константина Толкачева, целью инициативы обеспечение порядка на рынке пассажироперевозок и борьба с теневым бизнесом. Он назвал процедуру задержание транспортных средств у нелегалов справедливым механизмом и «более эффективной мерой воздействия».

Парламентарий пояснил, что сейчас на автомобили, которые перевозят пассажиров без карты маршрута, налагают арест. При этом расходы на эвакуацию машины, их хранение и охраны ложатся на органы местного самоуправления.

– Мы же предлагаем применять в отношении нарушителей другую меру – задержание транспортного средства. В этом случае расходы на перемещение и хранение задержанного автомобиля до уплаты штрафа возлагаются на самого нарушителя, – заключил Толкачев.

Напомним, башкирский парламент внес в Госдуму законопроект о задержании машин нелегальных перевозчиков еще полтора года назад, в ноябре 2021-го.