«Трудно об этом говорить»: в Башкирии прекращены поиски пропавшей молодой матери

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В Башкирии прекращены поиски 33-летней Гузель Нигматуллиной из Кармаскалинского района. Как подтвердила в беседе с «Комсомолкой» мать женщины, ее дочь все же нашлась живой и невредимой, но почему и где она пропадала все это время, позабыв о своей годовалой дочери, объяснить затруднилась.

– Трудно об этом говорить. Все позади, все нашлись, - всего лишь сказала женщина.

Напомним, Гузель Нигматуллина приехала на заработки в Уфу и пропала еще в конце марта – перестала выходить на связь, хотя раньше постоянно была с матерью на связи. Пожилая женщина всерьез обеспокоилась, что ее дочь может оказаться в беде, тем более что бывший сожитель ее часто обижал Гузель.

- Боюсь, что дочь могут где-то удерживать. Ведь она никогда раньше не пропадала, а всегда была на связи и справлялась о дочери, - говорила ранее мать Гузель Нигматуллиной.