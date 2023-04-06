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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 5:28

На улице Первомайской в Уфе два подростка на мотоцикле разбились при ДТП с Fiat Albea

Двухколесный транспорт принадлежит дедушке одного из пострадавших юношей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: Telegram // Владимир Севастьянов

кадр видео: Telegram // Владимир Севастьянов

В Калининском районе Уфы два подростка на мотоцикле столкнулись с легковушкой и попали в больницу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник башкирской ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП произошло 5 апреля на улице Первомайской. Около одиннадцати часов вечера ударились Fiat Albea, которым управлял 19-летний местный житель, и мотоцикл «Орион». Двухколесным транспортом рулил 14-летний подросток, за ним сидел его 15-летний приятель. Оба получили различные травмы и были госпитализированы.

– Установлено, что двухколесный транспорт, принадлежащий дедушке одного из подростков, не зарегистрирован в установленном порядке. По дорожно-транспортному происшествию начато разбирательство, – передали в дорожной полиции.

В Госавтоинспекции добавили, что материалы по факту случившегося будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы принять меры в отношении родителей управлявшего мотоциклом юноши.