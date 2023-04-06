Горные реки Башкирии 6 апреля вышли на пик половодья

Горные реки Башкирии вышли на пик половодья, а на степных реках максимальные уровни воды уже минули Фото: Михаил ФРОЛОВ

Горные реки Башкирии вышли на пик половодья, а на степных реках максимальные уровни воды уже минули. Об этом 6 апреля рассказала зампред Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Лилия Каримова.

За последний сутки наибольший подъем воды был зафиксирован на реке Инзер в селе Габдюково (+18 см – до 2,7 метра при неблагоприятном уровне в 5,7 метра).

На контроле у ГКЧС и МЧС сейчас находятся шесть случаев подтопления: в Сибае, Баймакском, Бижбулякском, Иглинском, Миякинском районах и Уфе (сады «Альбатрос» и «Козарез»). В зоне подтопления находятся три участка дорог: улица Гагарина в селе Иглино, участок грунтовой дороги к СНТ «Альбатрос» и «Козарез» и отрезок дороги между деревнями Комсомол и Урал в Баймакском районе. Кроме того, в воде остаются два моста в Миякинском и Бижбулякском районах.