В Башкирии обвиняемого в финансировании экстремизма арестовали после выхода из тюрьмы

фото: МВД РБ

В Башкирии 26-летнего жителя Белебеевского района, обвиняемого в финансировании экстремистской организации и вымогательства денег у осуждённых, арестовали сразу же после выхода из колонии строгого режима в городе Салавате. Он отбывал там 6-летний срок за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Об этом 6 апреля сообщило региональное МВД.

– По ходатайству следователя ГСУ МВД по РБ он арестован Орджоникидзевским районным судом Уфы, – передали в правоохранительном ведомстве.

Напомним, арестованный мужчина был частью ячейки движения, признанного экстремистским. Она была организована прямо в колонии. В нее также входили 43-летний заключенный из Салавата и 35-летний житель Туймазов. Оба сейчас продолжают отбывать наказание за ранее совершенные преступления. Злоумышленники установили в тюрьме верховенство негласного свода правил – «воровских понятий» – и требовали их соблюдения. Они вели учет всех прибывающих и убывающих из колонии осужденных с указанием их неформального статуса.

За определенную плату обвиняемые создавали заключенным более комфортные условия пребывания, организовывали азартные игры и обязали всех сдавать деньги в так называемый «общак». Если осужденные отказывались вступать в движение и делиться средствами, к ним применялось моральной и физическое насилие.

Деятельность экстремистской ячейки была пресечена в рамках межведомственной работы республиканских ФСИН, ФСБ и МВД