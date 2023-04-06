Уфа в четвертый день подряд побила температурный рекорд: в среду, 5 апреля, измерительные приборы на метеостанции в Деме показали +19,2° Фото: Рустем АХУНОВ

Уфа в четвертый день подряд побила температурный рекорд: в среду, 5 апреля, измерительные приборы на метеостанции в Деме показали +19,2°. Предыдущий абсолютный максимум тепла в эту дату в городе был зарегистрирован еще 23 года назад и составлял +16°. Об этом сообщил башкирский Гидрометцентр.

Напомним, первый температурный рекорд за последнее время Уфа установила в воскресенье, 2 апреля. Он не менялся в течение последних 45 лет. 3 и 4 апреля в башкирской столице фиксировали абсолютные максимумы тепла, державшиеся с 1995 года.

По данным сервиса Gismeteo, сегодня, 6 апреля, в Уфе тоже ожидается высокая температура. Днем она поднимется до +17°. А вот уже 7 апреля начнется небольшое похолодание: солнце прогреет воздух лишь до +8°.