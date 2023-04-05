В Башкирии остановки обрели голос «Алисы»

Фото: vk.com/validov

В башкирском городе остановки общественного транспорта обрели голос виртуального помощника «Алисы». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Эльдар Валидов.

Как поведал в своей публикации мэр, в «умные» остановочные пункты «Площадь Октября» и «Автовокзал» теперь стали интерактивными. В них были установлены станции с вышеупомянутым голосовым помощником.

К своему посту Валидов прикрепил видео с любопытным диалогом.

– Алиса, какой город самый лучший на Земле? – спрашивает за кадром девушка, зайдя в обновленную остановку.

– Нашлось в интернете: лучший город Башкирии – Нефтекамск, – ответила ей голосовой помощник.