Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе реконструируют улицу Максима Рыльского и благоустроят парк Лесоводов. Проекты обновления обоих объектов были рассмотрены в Доме Республики на недавнем совещании «Час общественных пространств».

По словам мэра столицы Башкирии, ремонт улицы Максима Рыльского совместят с обновлением сетей теплоснабжения в 2024 году. Предполагается, что после проведения работ на всем участке от улицы Жукова до Набережной реки Уфа заменят дороги и тротуары, а также обустроят ливневой канализации. Также на территории планируется организация рекреационных зон с местами для отдыха, монтаж систем уличного освещения и видеонаблюдения.

В рамках проекта благоустройства в парке имени Лесоводов Башкирии очистят лесную зона, обустроят пешеходные и велодорожки, установят освещение, модернизируют детскую и спортивную зоны. Обновление территории пройдет в два этапа, к первому из которых планируется приступить в следующем году.

Также у властей есть идея обустроить в лесопарке территорию вольерного хозяйства, где содержатся порядка 60 животных.

– Задача – организовать это пространство по принципу современного зоопарка с зонами прогулок и наблюдательными площадками. Оптимизация хозяйственного блока позволит расширить площади вольеров. За счет этого можно будет постепенно увеличивать численность животных, – считаю чиновники.