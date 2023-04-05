В Башкирии при пожаре в частном доме пострадал 62-летний мужчина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 5 апреля, в Чишминском районе Башкирии при пожаре пострадал пожилой мужчина. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент произошел в бревенчатом частном доме на улице Ульянова в поселке Чишмы. Прибывшим на место ЧП сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать открытое горение в течение 25 минут.

В результате происшествия получил увечья 62-летний мужчина, его госпитализировали в ожоговый центр уфимской больницы №18.

Причины и обстоятельства пожара устанавливает дознаватель МЧС.