В Башкирии при пожаре в частном доме пострадал 62-летний мужчина

Фото: МЧС Башкирии
Сегодня днем, 5 апреля, в Чишминском районе Башкирии при пожаре пострадал пожилой мужчина. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.
Инцидент произошел в бревенчатом частном доме на улице Ульянова в поселке Чишмы. Прибывшим на место ЧП сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать открытое горение в течение 25 минут.
В результате происшествия получил увечья 62-летний мужчина, его госпитализировали в ожоговый центр уфимской больницы №18.
Причины и обстоятельства пожара устанавливает дознаватель МЧС.