В Башкирии 91-летняя женщина разбилась из окна 3 этажа жилого дома

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера днем, 4 апреля, в башкирском городе Нефтекамск при падении пострадала 91-летняя женщина. Об этом со ссылкой на собственный источник рассказало информационное агентство «Башинформ».

Инцидент случился в жилом доме на улице Ленина. Пенсионерка выпала из окна третьего этажа. Женщине после падение удалось выжить, ее доставили в реанимацию больницы города. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытые переломы плеча, правой и левой бедренной кости, а также тупую травму живота.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего происшествия.