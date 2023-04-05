Появилось видео момента нападения 13-летней школьницы на одноклассниц в Башкирии

Фото: ГТРК «Башкортостан»

Появилось видео момента нападения 13-летней школьницы на одноклассниц в Иглинском районе Башкирии. Запись опубликовали корреспонденты «ГТРК «Башкортостан».

Инцидент случился сегодня, 5 апреля, в селе Иглино. Согласно предварительным данным, ученица седьмого класса набросилась с ножом на своих одноклассниц 13 и 14 лет из-за ранее произошедшего конфликта. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. Пострадавших девочек доставили в больницу, их состояние оценивается как стабильное. Прокуратура Башкирии организовала проверку по данному ЧП.

Кроме того, депутаты Курултая Башкирии планируют провести заседание в связи с произошедшим происшествием.