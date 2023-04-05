В Уфе врачи провели кесарево сечение женщине с опухолью матки весом 940 грамм

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В Уфе врачи Городского клинического перинатального центра провели кесарево сечение 30-летней женщине с огромной доброкачественной опухолью матки. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Миома у пациентки значительно выросла к 39 неделе беременности. Два миоматозных узла массой 650 и 290 грамм, один из которых был с из-за с признаками некроза, расположения создали условия для неправильного положения плода. В связи с этим специалисты и решили провести оперативное родоразрешение.

– После извлечения плода врачи произвели консервативную миомэктомию – удалили узлы, при этом сохранив детородный орган. Кровопотеря во время операции составила 1400 миллилитров. С помощью аппарата Cell Saver 500 миллилитров очищенной крови пациентки вернулось в кровеносное русло, – рассказал глава Минздрава республики.

Сейчас мама и ее ребенок уже находятся дома, в кругу родных и близких. Специалисты составили для женщины план восстановительных лечебных мероприятий.