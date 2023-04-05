Интерес растет: Большая содовая олимпиада БСК расширяет границы

Пятая по счёту Большая содовая олимпиада стартует в Стерлитамаке 18 апреля и пройдет при поддержке Министерства образования и науки Республики Башкортостан.

В этом году участниками олимпиады станут порядка 200 школьников. Конкуренцию ученикам Стерлитамака, Ишимбая, Стерлитамакского и Ишимбайского районов составят теперь и старшеклассники из Альшеевского и Стерлибашевского районов.

- Большая содовая олимпиада – это популяризация химической науки в целом! Мы расширяем границы: с этого года участие в ней смогут принять ребята еще из двух муниципалитетных районов нашей республики. Компания старается не просто выявить, но и поддержать одаренных школьников, увлекающихся химией. Ведь они – наши будущие профессиональные кадры, - сообщает директор по связям с общественностью АО «БСК» Сергей Лобастов. По его словам, популяризация химической науки и поддержка талантливой молодежи будут способствовать сокращению оттока кадров из республики и, как следствие, достижению необходимого технического суверенитета всей химической отрасли.

Участниками пресс-конференции стали и представители социальных партнеров БСК: заместитель главы администрации ГО г. Стерлитамак по социальным вопросам Михаил Григорьев, директор Института химических технологий и инжиниринга ФГБОУ ВО «УГНТУ» Владимир Ильин, а также представители отделов образования муниципалитетов – участников.

Традиционно химическая олимпиада пройдет в стенах стерлитамакского филиала Уфимского государственного нефтяного технического университета, ведущие педагоги которого, совместно с учителями школ городов и районов участников, войдут в состав жюри олимпиады. Победители получат не только специальные призы от компании, но и дополнительное преимущество при поступлении в вузы на востребованные в БСК специальности. А в будущем и гарантии трудоустройства в Башкирскую содовую компанию.