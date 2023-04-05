В Уфе объединят два квартала и застроят их высотными домами

В Уфе утвердили проект планировки территории между улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Энтузиастов, Лесотехникума и Комсомольской

В Уфе утвердили проект планировки территории между улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Энтузиастов, Лесотехникума и Комсомольской. На данном участке расположены два квартала: их планируется объединить в один общей площадью 21,7 гектара и застроить его высотными домами. Соответствующее постановление 4 апреля подписал мэр Ратмир Мавлиев.

Согласно проекту, на указанной территории частично снесут хозяйственные постройки и гаражи. Также там предусмотрена «очистка от зеленых насаждений».

– В дополнение к строящимся жилым комплексам «ТауХаус» [два дома на 31 и 32 этажа] и «Новатор» [пять домов на 10-25 этажей] в центральной части квартала планируется разместить группу многоэтажных жилых домов различной степени комфортности и закрытые паркинги, внутри квартала - детский сад на 355 мест и общеобразовательную школу на 1600 мест, – говорится в документе.

На участке построят восемь домов на 9-33 этажей. Под каждым из объектов разместят двухуровневые паркинги. В одну из многоэтажек встроят поликлинику на 300 посещений в смену, а также спортивный центр. Кроме того, на запланированной территории появится новая мечеть.