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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 9:32

В Уфе девушка за рулем Volkswagen Golf сбила выбежавшую на дорогу 6-летнюю девочку

Ребенок получил ушибы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе во дворе жилого дома девушка за рулем легковушки сбила 6-летнего ребенка, который выбежала на проезжую часть. Об этом сообщила городская ГИБДД.

ДТП произошло около семи часов вечера 4 апреля. На дворовом проезде дома №72/1 по улице Адмирала Ушакова 25-летняя водитель Volkswagen Golf совершила наезд на девочку, которая внезапно выбежала на дорогу из-за припаркованного автомобиля.

Несовершеннолетняя получила ушибы. После оказания медицинской помощи врачи отпустили ее домой. Дорожная полиция начала административное расследование по факту случившегося.