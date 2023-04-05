Под Уфой простились с погибшим в СВО ефрейтором Ильвиром Исмагиловым

фото: vk.com // Уфимский район Республики Башкортостан

В Уфимском районе во вторник, 4 апреля, состоялась церемония прощания с ефрейтором Ильвиром Исмагиловым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Исмагилов родился в деревне Алексеевке. После срочной службы в армии устроился в Росгвардию.

– Он был активным, честным, добрым и справедливым молодым человеком, – рассказали в Уфимском районе. – С 2008 года в составе футбольной команды «Альтаир» Алексеевского сельсовета участвовал во многих районных, республиканских и всероссийских играх, добился высоких результатов, был членом сборной Уфимского района по футболу.

фото: vk.com // Уфимский район Республики Башкортостан

У военнослужащего осталась семья – супруга и сын. Последнему передали Орден Мужества и Орден генерала Шаймуратова, которыми Исмагилов был награжден посмертно.

Напомним, на днях в Башкирии простились с погибшим в ДНР ветераном горячих точек, отправившимся на СВО вслед за сыном.