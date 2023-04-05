На улице 50 лет СССР в Уфе произошел обвал дороги

фото: vk.com // Сергей Плотников

В Уфе 4 апреля на участке улицы 50 лет СССР рядом с домом №41 произошел обвал дороги. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Октябрьского района Сергей Плотников.

Чиновник завершил, что аварийная ситуация возникла не из-за халатности дорожных служб, а стала следствием стечения обстоятельств.

– Зимой здесь проводили аварийные работы на трубопроводе, в ходе чего произошел подмыв грунта. Тогда участок подморозило, а с наступлением тепла – проблема вскрылась, – пояснил Плотников.

Провал огородили. Сейчас на месте происшествия восстановительные работы проводят сотрудники «Уфаводоканала».

Напомним, 1 апреля в Уфе обвалился грунт под трамвайными путями.