Мэрия Уфы рассказала, когда в жилых домах отключат отопление

Централизованное теплоснабжение остановится только тогда, когда среднесуточная температура воздуха в городе на протяжении пяти дней подряд будет выше +8 градусов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мэрия Уфы рассказала, при каком условии в жилых домах отключат отопление. Централизованное теплоснабжение остановится только тогда, когда среднесуточная температура воздуха в городе на протяжении пяти дней подряд будет выше +8 градусов. Сообщение об этом 5 апреля появилось на сайте администрации.

– Апрель для Уфы стал аномально теплым, и во многих домах комнатная температура превысила средние значения. Поэтому уфимцы задались вопросом об отключении тепла в квартирах, – передали в мэрии. – Между тем, ночью температура на улице может опускаться до нуля и ниже. А прогноз на предстоящую неделю обещает прохладу и днем.

В администрации напомнили, что жители многоквартирных домов могут обратиться в свои управляющие компании с просьбой отрегулировать отопление – например, понизить уровень подачи тепла на фоне высокой температуры воздуха. Отметим, что в прошлом году отопительный сезон завершился в конце апреля.

Ранее в Уфе на протяжении трех дней подряд – с 2 по 4 апреля – регистрировались температурные рекорды, которые до этого держались от 28 до 45 лет.

Согласно прогнозам Gismeteo, в пятницу, 7 апреля, в башкирской столице начнется небольшое похолодание – среднесуточная температура воздуха в этот день составит +6 градусов.