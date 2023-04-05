В пищеблоках трех школ в Башкирии выявили нарушения санитарных требований

В пищеблоках столовых трех школ в Куюргазинском районе Башкирии выявили нарушения санитарных требований Фото: Олег ЗОЛОТО

В пищеблоках столовых трех школ в Куюргазинском районе Башкирии выявили нарушения санитарных требований. Недочеты во время внеплановых проверок обнаружили в учреждениях сел Абдулово и Свобода, а также деревни Павловка. Об этом 3 апреля сообщил Кумертауский межрайонный суд.

В инстанции озвучили целый список нарушений в пищеблоках:

– отсутствие цехового разделения;

– первичная обработка овощей, рыбы, мяса, а также приготовление холодных закусок производилась в одном помещении, что нарушает поточность технологических процессов;

– на складе хранился неочищенный свежий лук и картофель;

– в помещениях для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, не предусмотрены несколько цехов: загрузочный, горячий, холодный, мясо-рыбный, а также первичной и вторичной обработки овощей;

– организация питания в помещении с их планировочными и конструктивными решениями не позволяла готовить безопасную еду и исключить встречные потоки сырья с готовой продукцией, правил обработки продовольственного сырья и технологии приготовления блюд, что способствует возникновению инфекционных заболеваний в учреждении.

Представители школ на суде согласились с выявленными нарушениями и пояснили, что с 31 марта повара со школьных пищеблоков были уволены из-за сокращения штата. С 3 апреля услуги по организации питания оказывает коммерческая фирма. Учреждения были признаны виновными по административной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.