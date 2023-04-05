Парламент Башкирии назначил на 25 мая новый праздник

Парламент Башкирии назначил 25 мая Днем памяти Северных юнг

Парламент Башкирии назначил 25 мая Днем памяти Северных юнг – в честь выпускников Соловецкой школы юнг, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Знаменательная дата призвана увековечить историческую память о боевом прошлом выпускников Соловецкой школы, – отметил спикер Константин Толкачев.

25 мая 1942 в СССР было создано уникальное учебное заведение – Соловецкая школа юнг. Там готовили квалифицированных специалистов для военно-морского флота. Через школу прошли 4 111 подростков, 143 из них были выходцами из Башкирии. Многим воспитанникам за мужество и героизм вручили госнаграды. Для увековечения их памяти в уфимском парке «Первомайском» была организована Аллея Соловецких юнг.