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НовостиОбщество5 апреля 2023 6:20

Парламент Башкирии назначил на 25 мая новый праздник

Эта дата станет Днем памяти Северных юнг
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии назначил 25 мая Днем памяти Северных юнг

Парламент Башкирии назначил 25 мая Днем памяти Северных юнг

Парламент Башкирии назначил 25 мая Днем памяти Северных юнг – в честь выпускников Соловецкой школы юнг, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Знаменательная дата призвана увековечить историческую память о боевом прошлом выпускников Соловецкой школы, – отметил спикер Константин Толкачев.

25 мая 1942 в СССР было создано уникальное учебное заведение – Соловецкая школа юнг. Там готовили квалифицированных специалистов для военно-морского флота. Через школу прошли 4 111 подростков, 143 из них были выходцами из Башкирии. Многим воспитанникам за мужество и героизм вручили госнаграды. Для увековечения их памяти в уфимском парке «Первомайском» была организована Аллея Соловецких юнг.