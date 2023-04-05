«Ищет весь район»: в Башкирии пятый день разыскивают 15-летнюю Карину Хазикарамову

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В Башкирии волонтеры, полицейские и простые жители села Знаменка Белебеевского района пятый день разыскивают бесследно пропавшую 15-летнюю Карину Хазикарамову.

31 марта 2023 года девушка ушла из дома в родном селе и бесследно пропала. К ее поискам подключились сотрудники полиции, волонтеры поискового отряда «Башрегионспас» и простые жители района. Односельчанин Карины Хазикарамовой в беседе с «КП-Уфа» пояснил, что в последний раз ее видели с парнем.

- Знаю только его имя, Влад. Где живет мы не знаем. Сейчас Карину ищет весь район, сотрудники полиции все окрестности прочесывают. Я с ней в одной школе учился, она всегда спокойная была. Почему пропала сложно сказать, может с родителями поругалась, - рассказал односельчанин Карины.

Все, кто видел Карину Хазикаримову, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефону волонтерам «Башрегионспас» по номеру: 8-937-3-102-112 или сообщить в полицию по номеру 112. Также можно связаться с односельчанином девушки по телефону: 8-999-763-99-79.

Приметы 15-летней Карины Хазикарамовой: рост около 150 см, среднего телосложения. Длинные черные волосы до плеч, темно-карие глаза.

В день пропажи была одета в черную куртку с белыми полосами на рукавах, розовую кофту, черные спортивные штаны и белые ботинки.