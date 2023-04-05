С начала 2023 года в Башкирии зафиксировали 19 случаев заражения корью

С начала 2023 года в Башкирии зафиксировали уже 19 случаев заражения корью, меньше месяца назад их было всего пять Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в Башкирии зафиксировали уже 19 случаев заражения корью, меньше месяца назад их было всего пять. Об этом 5 апреля сообщил региональный Роспотребнадзор.

– Регистрируются случаи заболевания кори преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из-за границы и из других субъектов РФ, – передали в надзорном ведомстве.

Там рассказали, что по каждому случаю инфицирования и подозрения на него проводится эпидрасследование. Специалисты определяют круг контактных лиц и проводят экстренную иммунизацию. В Роспотребе подчеркнули, что единственным надежным средством профилактики от кори является вакцинация – соответствующая кампания в республике стартовала в начале апреля. Прививку можно сделать в поликлинике.

– Напоминаем, что самолечение кори недопустимо. При появлении признаков заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью, – напомнили в ведомстве.

Напомним, первые в этом году случаи кори в Башкирии выявили у детей, вернувшихся с отдыха в Египте, и ребенка из Таджикистана. Отметим, что за весь 2022 год в регионе этот вирус подтвердили всего у двух человек.