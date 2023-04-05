При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб пожилой мужчина

фото: МЧС РБ

При пожаре в жилом доме в Давлекановском районе Башкирии погиб пожилой мужчина. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Тревожный вызов поступил в службу спасения под утро 5 апреля, в 4:05. Сообщалось о пожаре по улице Мира в деревне Курьятмасово.

– На место направлены силы и средства МЧС России и добровольная пожарная команда Алгинского сельсовета. По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что пожар произошел в кирпичном доме, – передали в экстренном ведомстве.

Пожар удалось локализовать в течение 15 минут. В ходе тушения в доме был обнаружен погибший – 65-летний мужчина.

В причинах инцидента разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.