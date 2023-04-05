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НовостиОбщество5 апреля 2023 3:27

Днем 4 апреля в Уфе зафиксировали очередной температурный рекорд

Предыдущий максимум тепла держался 28 лет - с 1995 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Уфа 4 апреля побила очередной – уже третий подряд – температурный рекорд

Уфа 4 апреля побила очередной – уже третий подряд – температурный рекорд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфа 4 апреля побила очередной – уже третий подряд – температурный рекорд. Он держался 28 лет – с 1995 года. Днем измерительные приборы на метеостанции в Деме показали +19°. Предыдущий абсолютный максимум тепла в эту дату был на четыре с половиной градуса ниже, +14°. Об этом сообщил башкирский Гидрометцентр.

– В целом по республике вчера максимальные температуры воздуха повышались до +16,+21°, местами по юго-востоку до +13°, – передали специалисты.

Напомним, в воскресенье 2 апреля башкирская столица так же установила новый температурный рекорд. Он не менялся в течение последних 45 лет. Сразу же на следующий день в городе зафиксировали еще одно перекрытие абсолютного максимума тепла – столбики термометров показали +19,5 градуса. Прошлый рекорд в этот день от 1995 года составлял +16,4°.

По данным сервиса Gismeteo, сегодня, 5 апреля, в Уфе тоже ожидается высокая температура. Днем она поднимется до +17°.